Новогоднее гуляние с хороводами прошло в Чеховском округе

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» состоялось праздничное новогоднее гуляние. Программа для всей семьи включала экскурсии, концерты и народные забавы.

Мероприятие охватило всю территорию усадьбы в Чеховском округе. Гости могли посетить экскурсию по дому писателя, посмотреть спектакли по его рассказам, насладиться концертами и выставками. Для создания теплой атмосферы организаторы подготовили хороводы, танцы и горячий чай из самовара. Музыкальным сюрпризом стало выступление балалаечницы-виртуоза Антонины Синицыной.

«Я приехала радовать своей подружечкой-балалаечкой, гулять и веселиться. Публика тут потрясающая — отзывчивая, поет, танцует, поддерживает. Очень добрый народ», — сказала Синицына.

Местные жители также высоко оценили событие.

«Праздник великолепный, мы приехали всей семьей. Когда ты с незнакомыми людьми сливаешься в одном порыве, несешь доброту, тепло — это очень греет и становится хорошим началом нового года», — отметила жительница Оксана Рощина.

Музей-усадьба «Мелихово» работает в праздничные дни с 10:00 до 17:00. Для посетителей подготовлены тематические экскурсии и новогодние программы.