Нового заведующего хирургическим отделением назначили в больнице Солнечногорска

Мужчина родился в Луганской области. В 1989 году окончил Луганский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» и в 2015 году прошел повышение квалификации.

«Меня с детства привлекала военная хирургия. Мама работала медсестрой хирургического профиля. С 2022 года у меня было пять командировок в зону СВО, я состою в резерве медицинского состава», — рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Солнечногорской больницы Александр Бордунов.

До этого доктор служил в воинской части Тимоново в спецотряде медицинского назначения и работал в Городской клинической больнице № 29 имени Баумана в Москве. В отделении общей хирургии он проводил лапароскопические операции.

«В округе действуют программы по привлечению квалифицированных медицинских кадров, которая помогает приглашать в наши учреждения профессионалов своего дела и повышать качество помощи. Для врачей предусмотрены различные меры поддержки, включая доплаты, компенсацию аренды жилья и социальную ипотеку», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Майя Морева.

После назначения Александр Бордунов планирует проводить лапароскопические операции на базе Солнечногорской больницы.

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