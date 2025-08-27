Нового заместителя главы города назначили в Химках

В Химках назначен новый заместитель главы города по развитию территорий и инвестициям, им стал Александр Морозов. В прошлом он — профессиональный военный, имеет опыт службы в правоохранительных органах.

Специалист уже приступил к своим должностным обязанностям. До назначения на пост он занимал должность руководителя направления в Центральном банке Российской Федерации.

«От роста экономики и привлечения инвестиций в муниципалитете региона зависит благополучие каждого жителя!» — подчеркнул заместитель главы городского округа Химки Александр Морозов.

В новой должности Морозов будет курировать ключевые направления городской жизни. В его ведении окажутся вопросы развития промышленности и привлечения инвестиций, регулирование потребительского рынка и рекламы, а также управление транспортной и коммуникационной инфраструктурой Химок.

Назначение Александра Морозова ожидается с интересом, учитывая его богатый профессиональный опыт и знания в различных сферах. Ожидается, что его приход в администрацию города станет важным шагом на пути к дальнейшему развитию Химок и улучшению качества жизни горожан.