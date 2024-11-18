Нового врача-офтальмолога трудоустроили в больницу в Воскресенске

В офтальмологическом отделении ГБУЗ МО «Воскресенская больница» начала практику врач-офтальмолог Любовь Романова. Она с детства мечтала работать в медицине и помогать людям.

Любовь Романова добилась цели, успешно пройдя обучение и специализацию в области офтальмологии.

«Я работаю здесь вторую неделю. С детства мечтала помогать людям и связать жизнь с медициной, хотя в семье медиков не было. Сейчас большую часть времени я наблюдаю за работой опытных коллег, но уже пробую сама проводить приемы», — рассказала врач-офтальмолог.

Любовь Романова выбрала именно Воскресенскую больницу. Ее привлекло то, что здесь работают опытные специалисты, с которыми можно обмениваться опытом. Для нее было важно и то, что в учреждении есть новое медицинское оборудование.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».