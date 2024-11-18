Нового врача-офтальмолога трудоустроили в больницу в Воскресенске
В офтальмологическом отделении ГБУЗ МО «Воскресенская больница» начала практику врач-офтальмолог Любовь Романова. Она с детства мечтала работать в медицине и помогать людям.
Любовь Романова добилась цели, успешно пройдя обучение и специализацию в области офтальмологии.
«Я работаю здесь вторую неделю. С детства мечтала помогать людям и связать жизнь с медициной, хотя в семье медиков не было. Сейчас большую часть времени я наблюдаю за работой опытных коллег, но уже пробую сама проводить приемы», — рассказала врач-офтальмолог.
Любовь Романова выбрала именно Воскресенскую больницу. Ее привлекло то, что здесь работают опытные специалисты, с которыми можно обмениваться опытом. Для нее было важно и то, что в учреждении есть новое медицинское оборудование.
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