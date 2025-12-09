Нового старосту выбрали в деревне Миронцево под Солнечногорском

В деревне Миронцево городского округа Солнечногорск прошло общее собрание жителей для выдвижения кандидата на пост старосты. В мероприятии участвовали заместитель главы муниципалитета Эдуард Машковцев, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар и депутат Степан Козлов.

Жители выбрали Елену Наумову, которая получила наибольшее количество голосов в открытом голосовании. Новый староста будет представлять интересы местных жителей перед местной властью и помогать в организации собраний и общественных мероприятий в деревне.

«Спасибо каждому участнику собрания за активное участие и единодушную поддержку кандидатуры Елены Наумовой. Уверен, что ее работа будет способствовать решению вопросов, волнующих жителей Миронцева», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

Статус старост был введен в Солнечногорске в 2020 году. Кандидаты выбираются на собраниях жителей и утверждаются Советом депутатов. В округе работают около 80 старост, они получают удостоверения и ежемесячные выплаты.