Нового старосту выбрали в деревне Коськово под Солнечногорском

Марина Андрейко стала новым старостой деревни Коськово под Солнечногорском. Жители выбрали ее в ходе открытого голосования.

В мероприятии также принимали участие депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Александр Болтенков, уполномоченный главы муниципалитета Ирина Меликова и сотрудники территориального отдела Смирновское. Жителям рассказали о статусе старосты, ежемесячном денежном поощрении и ответили на все организационные вопросы.

Марина Андрейко приступит к своим обязанностям в ближайшее время, а администрация округа продолжит поддерживать инициативы жителей для развития сельских территорий.

«Институт старост является важным звеном в системе местного самоуправления. Это люди, которые живут рядом с нами и знают все проблемы своих населенных пунктов изнутри. Они помогают решать насущные вопросы жителей», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

На территории Солнечногорска расположены 166 деревень, а старостами являются 69 человек.