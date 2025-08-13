Нового старосту избрали в деревне Рекино-Кресты в Солнечногорске

В деревне Рекино-Кресты городского округа Солнечногорск состоялось собрание жителей, на котором путем открытого голосования выбрали нового старосту. Эту должность заняла Светлана Семина, которой предстоит представлять интересы деревни и сотрудничать с органами местного самоуправления для решения насущных вопросов.

На встрече поблагодарили бывшего старосту Сергея Рыкова за многолетнюю активную работу. При его участии проводились ремонты дорог, модернизация уличного освещения и мероприятия по улучшению водоснабжения.

«Наши старосты — первые помощники в развитии сельских территорий и решения проблем на местах. При их непосредственном участии мы выстраиваем продуктивный диалог с жителями, понимаем первоочередные нужды и задачи, формируем бюджет. Это важные люди в каждой деревне, которым выражают доверие, наделяют полномочиями и в то же время ответственностью», — сказал заместитель главы Солнечногорска Нодар Бощеван.

В мероприятии также принял участие депутат окружного совета Владимир Недвижаев. Присутствующим разъяснили, какие полномочия и обязанности есть у старост, рассказали об их взаимодействии с местной администрацией и депутатами, ежемесячном вознаграждении, а также порядке отчетности перед жителями.

В Солнечногорске практика выбора старост действует с 2020 года — их назначают решением совета депутатов после проведения схода граждан.