Нового старосту деревни Чепчиха избрали в Солнечногорске

В деревне Чепчиха под Солнечногорском провели собрание, на котором выбрали нового старосту населенного пункта. Им стала Марина Кузнецова.

Сход граждан провели уполномоченный главы по территориальному отделу Солнечногорск Эдуард Машковцев совместно с руководителем фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Ольгой Гончар. Они разъяснили жителям статус старосты сельского населенного пункта, порядок его избрания, а также ответили на организационные вопросы.

«Староста является доверенным лицом, выступая связующим звеном между жителями и администрацией. Это позволяет нам оперативно получать обратную связь, выявлять и решать насущные вопросы на местах, что, в свою очередь, способствует развитию каждого населенного пункта нашего округа», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

Всего в Солнечногорске 166 поселений и 69 старост. Им ежемесячно выплачивают денежное поощрение.