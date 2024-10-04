Нового президента Торгово-промышленной палаты выберут в Наро-Фоминске

Совет Торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского округа провел выездное заседание в парк-отеле «Горчухино». На нем обсудили истоки акции «Живая река», а также выбрали кандидата на должность президента.

Выездное заседание прошло 27 сентября под руководством Игоря Куимова с участием заместителя председателя Московской областной Думы Олега Рожнова, первого заместителя главы Наро-Фоминска Виталия Ширшова и председателя окружного Совета депутатов Геннадия Пензова.

На встрече заслушали информацию об истоках акции «Живая река», а также о ее трансформации в окружную программу по содержанию прибрежных зон водоемов в округе. Участники также отметили, что деятельность Торгово-экономической палаты положительно влияет на экономическое развитие Наро-Фоминска.

Члены Торгово-промышленной палаты также выбрали кандидата в президенты в Наро-Фоминском округе. Им стала вице-президент Надежда Луценко. Она поблагодарила коллег за доверие.

Отметим, избрание на эту должность состоится в декабре 2024 года.

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