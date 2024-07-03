Александра Рябцева назначили новым начальником полиции в Истре

На пост начальника отдела МВД России по городскому округу Истра назначен подполковник полиции Александр Рябцев. Нового руководителя личному составу представил заместитель начальника Главного управления МВД России по Московской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков.

Александр Сергеевич после обучения сразу пришел работать в Истру, и от простого оперуполномоченного дослужился до заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции. С 2017 года и на протяжении семи лет он возглавлял эту службу.

Назначение на пост начальника полиции прошло в торжественной обстановке с участием всех руководителей ведомств и личного состава полиции городского округа Истра.