Нового городского прокурора назначили в Ленинском округе

В прокуратуре в Видном прошла встреча руководящих должностных лиц в Ленинском округе. На ней начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Московской области Михаил Шеляховский представил нового городского прокурора Александра Дроняева.

Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«В ходе встречи рассказал Александру Николаевичу о специфике территорий нашего округа и проектах развития. Уверен, наше конструктивное взаимодействие и совместная работа с прокуратурой на благо Ленинского округа и его жителей будут продолжены, и вместе мы придем к положительным результатам», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Игорь Фокин, ранее занимавший эту должность, назначен городским прокурором в Сергиевом Посаде Московской области.