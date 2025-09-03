Нового атамана избрали в хуторском казачьем обществе «Химкинское»

В хуторском казачьем обществе «Химкинское» прошли выборы атамана. Он будет руководить обществом в течение пяти лет, координируя его деятельность, организуя мероприятия и представляя интересы казаков во взаимодействии с государственными структурами.

Единогласным решением Большого Круга новым лидером был избран Андрей Боярчук. Торжественная церемония посвящения прошла в храме Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Мышецкое с соблюдением вековых казачьих традиций.

Церемония включала символические действия: снятие головного убора, поклон кресту и священнику, старейшинам и казакам, расстегивание верхних пуговиц формы для демонстрации нательного креста и три удара нагайкой. После этого новый атаман произнес клятву верности казачьим ценностям.

«Наша основная задача — объединить всех братьев казаков, братьев по крови и вере и не дать угаснуть казачьим традициям, прославлять их, доносить эти традиции до детей, заниматься патриотическим воспитанием молодежи, рассказывать им о казачестве, прививать им наш православный образ жизни, потому что основной призыв казаков был всегда — это за веру, народ и Отечество!» — заявил Андрей Боярчук.

Атаман отдельного казачьего общества Московской области Владимир Игнатьев лично поздравил Андрея Боярчука с избранием, отметив важность преемственности в казачьем движении.

Казачье общество Химок активно участвует в жизни округа, в том числе в военно-патриотическом воспитании молодежи — этим летом его представители выступили инструкторами на военно-полевых сборах для воспитанников патриотических организаций «Сова» и «Страж».