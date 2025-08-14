Нового акушера-гинеколога трудоустроили в женскую консультацию в Видном

Нового акушера-гинеколога трудоустроили в филиал женской консультации в жилом комплексе «Пригород Лесное». Екатерина Петрова уже начала принимать пациентов.

Трудоустройство Екатерины Петровой расширит возможности оказания медицинской помощи для женщин, отметили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Мне нравится помогать женщинам и делать их счастливыми. Особенно радуюсь, когда пациентки приходят планировать беременность и удается помочь в реализации их репродуктивных планов. В дальнейшем хочу выучиться на специалиста ультразвуковой диагностики и расширить спектр оказываемых медицинских услуг», — отметила акушер-гинеколог Екатерина Петрова.

Екатерина Петрова окончила факультет «Лечебное дело» Чувашского государственного медицинского университета и прошла ординатуру в Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии (МОНИИАГ).

Филиал женской консультации в жилом комплексе «Пригород Лесное» работает более двух лет, предоставляя широкий спектр медицинских услуг беременным женщинам. На учете состоят 150 будущих мам.