Новое здание суда в Дмитрове поставили на кадастр

Новое здание Дмитровского городского суда достроили на Загорской улице. Его поставили на кадастровый учет.

Здание суда – это социально значимый объект, который важен для обеспечения правосудия, защиты прав жителей и поддержания порядка.

Площадь пятиэтажной постройки превысила пять тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 13 залов заседания, пять из которых – для рассмотрения уголовных дел и восемь – для гражданских и административных. Вместимость каждого – до 400 человек.

На территории провели благоустройство.

Как отметили в Росреестре, новое здание позволит оптимизировать работу суда в Дмитрове.