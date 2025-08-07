Новое здание школы № 11 откроют в Долгопрудном 1 сентября

Новое здание школы № 11 построили в микрорайоне «Центральный» в Долгопрудном. Она рассчитана на 550 учеников и откроется 1 сентября.

Как рассказали в региональном министерстве образования, в школе создали все условия для эффективного обучения. Там обустроили просторные учебные классы и современные спортивные залы, установили интерактивные доски, открыли большую библиотеку с зоной медиапространства.

В здании создали безбарьерную среду, благодаря чему оно будет доступно для маломобильных жителей.

Кроме того, в школе откроют специализированные физтех- и математические классы и полностью уберут вторую смену.