Новое здание школы № 11 откроют в Долгопрудном 1 сентября

Новое здание школы № 11 построили в микрорайоне «Центральный» в Долгопрудном. Она рассчитана на 550 учеников и откроется 1 сентября.
Как рассказали в региональном министерстве образования, в школе создали все условия для эффективного обучения. Там обустроили просторные учебные классы и современные спортивные залы, установили интерактивные доски, открыли большую библиотеку с зоной медиапространства.
В здании создали безбарьерную среду, благодаря чему оно будет доступно для маломобильных жителей.
Кроме того, в школе откроют специализированные физтех- и математические классы и полностью уберут вторую смену.
