Новое здание школы № 1 имени Леонова открыли в День знаний в Зарайске

В День знаний в Зарайске состоялось долгожданное открытие нового современного здания МАОУ «Средняя школа № 1 им. В. Н. Леонова». На торжественной линейке, посвященной началу учебного года, присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутат Государственной Думы Никита Чаплин, депутат Московской областной думы Игорь Исаев, глава Зарайска Виктор Петрущенко, представители администрации, педагоги, родители и ученики.

Он подчеркнул, что современная школа оснащена комфортной мебелью и новейшими учебными пособиями, а благоустроенная территория включает зону отдыха и спортивные площадки. «Здесь вместо традиционных классных комнат оборудованы просторные и светлые учебные кабинеты, два современных спортивных зала, вместительная столовая на 413 мест и актовый зал на 300 зрителей. Все соответствует современным требованиям образования», — добавил Петрущенко.

«День знаний — это всегда смесь эмоций: трепет первоклассника, держащего за руку родителя, уверенность выпускника, стоящего на пороге новых свершений, и мудрая радость учителей», — отметил глава округа Виктор Петрущенко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также отметил, что это целый образовательный комплекс, который включает новое основное здание на 825 учащихся, школу в деревне Авдеево и три детских сада. «Школа работает в формате полного дня — с 8 утра до 6 вечера. Дети могут остаться после уроков, заниматься спортом, ходить на кружки, делать уроки под присмотром. Здесь также будут работать три школьных автобуса, чтобы отвозить детей на учебу», — сказал Воробьев.

«Пусть этот учебный год станет для каждого источником вдохновения и новых открытий. Пусть современные классы и лаборатории станут творческими мастерскими, где рождаются гениальные идеи, спортивные залы воспитают чемпионов, а уютные зоны отдыха — местом крепкой дружбы», — заключил Виктор Петрущенко.