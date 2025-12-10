Новое здание гимназии № 6 в Солнечногорске откроют в 2026 году

Новый учебный гимназии № 6 в Солнечногорске построят в 2026 году. Он будет рассчитан на 300 мест. В здании обустроят учебные кабинеты, спортзал и столовую.

Здание на Банковской улице уже готово более чем на 80%, рассказали в областном Минстрое. В новом корпусе разместят учебные классы, физкультурный зал, пищеблок и столовую. На территории появятся спортивные и игровые площадки.

Сейчас на объекте трудятся 75 человек и спецтехника.

«Рабочие ведут внутренние отделочные работы — укладку плитки, покраску стен, устройство освещения, монтаж вентиляции и системы отопления, электромонтажные работы. Подрядчик приступил к монтажу лифтового оборудования, уже ведется поставка мебели», — сказал глава ведомства Александр Туровский.

На территории корпуса обустроят проезды, тротуары.