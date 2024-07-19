Новое здание физмат-лицея построят в Сергиевом Посаде к сентябрю

Фото: Минстрой МО

Новый корпус физмат-лицея построят в Сергиевом Посаде. Он будет рассчитан на 525 мест. Работы планируют завершить к сентябрю.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность работ уже превысила 90%. Сейчас там проверяют работу коммуникаций и оборудования, расстанавливают мебель и благоустраивают территорию. На ней обустроят спортивное ядро и детские площадки.

В здании будут работать учебные кабинеты, лаборатории, зал для занятий робототехникой, мастерские, спортивный и актовый залы, библиотека и другие помещения. В школе планируют также запустить проекты «Экспериментариум», «Умный туризм», «Астрофизика», и «Тайны микромира».

Учреждение будет взаимодействовать с МГУ, МФТИ, МАИ и МИФИ.

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