Новое здание администрации на улице Ленина достроили в Балашихе

В Балашихе завершили строительство нового здания администрации. Объект возвели на улице Ленина. Он уже прошел проверку на соответствие проекту, сообщили в подмосковном Главгосстройнадзоре.

В корпус переведут часть городских служб, которые сейчас находятся в разных микрорайонах округа.

Здание имеет восемь этажей, общая площадь составляет семь тысяч квадратных метров.

Проект был разработан с учетом потребностей жителей. Для удобства посещения подразделения расположили в иерархическом порядке.

Со второго по четвертый этаж поместили кабинеты для приема по разным вопросам, на пятом и шестом — рабочие места заместителей с общими приемными. Седьмой этаж оказался занят блоком главы администрации округа. На восьмом оборудовали зону для мероприятий делового формата.

Здание уже готово к вводу в эксплуатацию и начнет работать после получения необходимых разрешений.