Новое высокотехнологичное оборудование поступило в больницу Реутова

В Центральную городскую клиническую больницу Реутова в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» поступила крупная партия современного медицинского оборудования, включая аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, электрокардиографы, компьютерный томограф, видеоколоноскопы, видеогастроскопы и передвижной УЗИ-аппарат экспертного класса. Новая техника расширяет доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей муниципалитета, позволяя врачам выявлять онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранних стадиях и проводить малоинвазивные операции.

В больницу на улице Ленина, дом 2а уже доставлены аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и электрокардиографы для реанимации и кардиологии. Для ранней диагностики заболеваний введен в эксплуатацию компьютерный томограф, работают новые видеоколоноскопы и видеогастроскопы. Также поступил передвижной УЗИ-аппарат экспертного класса, который позволяет проводить точные исследования внутренних органов и сосудов, и современная система эндоскопической визуализации для гинекологии. Для реабилитации пациентов закуплены тренажеры для восстановления ходьбы.

В планах на текущий год — дальнейшее оснащение: в больницу поступят артроскопическая стойка для операций на суставах и уникальный ангиографический комплекс для точнейшей диагностики сосудов. Все обследования и операции на новом оборудовании проводятся для жителей бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний. Для получения направления необходимо обратиться к своему лечащему врачу.

Инициативу о включении в программу ОМС 15 новых сложных операций поддержала в Государственной Думе фракция «Единой России». Теперь медицинская помощь по расширенному списку доступна во многих городах Московской области. Модернизация системы здравоохранения продолжается: масштабная программа по диспансеризации населения позволяет своевременно выявлять опасные заболевания, а новое оборудование дает врачам возможность проводить высокоточные вмешательства, повышая качество и доступность медицинской помощи для жителей Реутова.