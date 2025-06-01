Новое высокотехнологичное фармацевтическое производство открыли в Серпухове

При содействии Института инженерной физики в компании АО «Алурон» в Серпухове заработало новое производство реагентики. На заводе трудятся высококвалифицированные специалисты, дополнительно там открыли еще 20 рабочих мест.

Появление новых вакансий привлечет в Серпухов молодых ученых и сформирует сильную команду для научного развития округа. Производство стало одной из первых частей фармацевтического кластера, который является проектом АО «Большой Серпухов».

Церемонию открытия посетили временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Шимко, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, президент Института инженерной физики Алексей Царьков, генеральный директор АО «Алурон» Олег Андрух и депутат Совета депутатов Алексей Батогов.

По словам Алексея Шимко, реагентика — ключ к созданию отечественных препаратов для диагностики заболеваний и выявления патологий.

«Это стратегически важное направление, способствующее независимости и безопасности в сфере здравоохранения. Производство внесет значительный вклад в развитие фармацевтики и сделает многие анализы более доступными для населения. Высокие технологии должны служить людям, и в Серпухове делают все возможное, чтобы это стало реальностью», — добавил врип главы Серпухова.