Новое УЗИ-оборудование поступило в больницы Балашихи

В Московский областной перинатальный центр и Балашихинскую больницу поступило современное ультразвуковое оборудование. Техника закуплена по поручению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В перинатальный центр поступил портативный УЗИ-аппарат, позволяющий проводить обследования непосредственно у постели пациента, в родильном зале, операционной или реанимации. Это особенно важно в экстренных ситуациях.

«Если возникает кровотечение или необходимо срочно оценить состояние малыша, пациентку больше не нужно транспортировать в кабинет УЗИ — врач может сразу выполнить исследование на месте и принять необходимое решение», — рассказал заместитель главного врача перинатального центра Динар Габдрахманов.

Аппарат обладает всеми возможностями стационарной системы: выполняет допплерографию, оценивает состояние плода, позволяет проводить исследования сердца, головного мозга и внутренних органов новорожденных.

«Уже второй раз я рожаю именно в Московском областном перинатальном центре. Учреждение оснащено качественным высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет врачам в реальном времени отслеживать состояние мамы и малыша и принимать максимально точные решения», — поделилась пациентка Дарья Артемова.

Еще один портативный УЗИ-аппарат поступил в Балашихинскую больницу. Он оснащен системой навигации и предназначен для регионарной анестезии, пункции и катетеризации сосудов.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что оснащение больниц современным оборудованием — приоритетная задача. В этом году планируется приобрести свыше 21 тысячи единиц техники и мебели на сумму около 14 миллиардов рублей. С 2021 по 2025 год поставлено почти 35 тысяч единиц оборудования на 59 миллиардов рублей. Вопросы модернизации здравоохранения также остаются в приоритетах Народной программы «Единой России».