Новое уличное освещение установили в селе Ярополец в Волоколамске

В селе Ярополец у мемориала Кремлевским курсантам и стелы «Населенный пункт воинской доблести» установили новое освещение в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Светлый город». Результат оценили глава Волоколамска Наталья Козлова и ее первый заместитель Сергей Шорников.

Подрядчик рассказал, что на участке установили 19 новых опор, из них 16 оборудовали консольными светильниками для освещения пешеходных дорожек. Остальные подсвечивают памятник, мемориальную доску и долговременную огневую точку.

«Ярополецкий сквер стал еще уютнее — теперь жители и гости села могут любоваться этим местом и в темное время суток», — отметила глава муниципалитета Наталья Козлова.