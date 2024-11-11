Новое учебное пособие для экономистов презентовали в Коломне

На экономическом факультете Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне состоялась презентация монографии «Очерки по теории и практике современного менеджмента». Авторами книги стали профессора кафедры менеджмента и экономики Жанна Константиновна Леонова и Алла Николаевна Столярова, а также старший научный сотрудник профессор Давид Семенович Петросян.

Эта монография представляет собой не просто сборник очерков, а ценный ресурс для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов, изучающих экономические и управленческие специальности. В книге рассматриваются ключевые аспекты современного менеджмента, начиная от теоретико-методологических основ до технологий управления и развития управленческой культуры.

«Менеджмент — это не просто умение управлять людьми. Это гораздо более широкое понятие. Важно понимать, что любое решение должно быть осознанным и обоснованным. Четко определите, чего вы хотите, какие финансовые и другие ресурсы у вас есть, какой результат вы хотите получить. Если вы сможете ответить на эти ключевые вопросы на начальном этапе своих исследований, можно считать, что фундамент вашего проекта заложен рационально», — подчеркнула ректор вуза Жанна Леонова.

Книга была издана ограниченным тиражом, однако ее электронная версия доступна на сайте knorus.ru, что позволяет всем желающим ознакомиться с содержанием этой важной работы.

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