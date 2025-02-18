Новое туристическое пространство появится в Коломне

Эко-деревню планируют создать в Коломне. На ее территории должны построить эко-гостиницу, домики, обустроить ферму, фруктовые сады, ремесленные мастерские, конюшню и сыроварню.

Реализовать проект решил предприниматель Юрий Сидоров. Открыть «Нашу деревню» он хочет уже в следующем году. Объем инвестиций в проект в ближайшие четыре-пять лет превысит 300 миллионов рублей.

Всего в Коломне реализуют 18 инвестиционных проектов. Их общий объем инвестиций составляет более 35 миллиардов рублей. Благодаря этому появится 1800 новых рабочих мест.

Отметим, что в округе продолжают действовать программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Помещение за рубль», а также муниципальные программы поддержки предпринимателей.

«Правительство региона проделало большую работу для того, чтобы Подмосковье становилось интереснее бизнесу. Упрощены различные процессы и процедуры вхождения на рынок, разработаны удобные сервисы — все это позволяет создавать больше рабочих мест и наращивать инвестиции», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.