Новое световое оборудование начали устанавливать в округе Пушкинский

На въезде в город у памятника Григорию Пушке появились оригинальные световые инсталляции. 10 светящихся ландшафтных шаров создают праздничное настроение для всех, кто приезжает в Пушкино.

Современные конструкции устойчивы к дождю, снегу и случайным повреждениям. Они будут радовать жителей и гостей города круглый год и особенно эффектно смотреться в ночное время.

Еще 10 шаров установят на Советской площади, сделав это место еще более привлекательным для прогулок и отдыха.

В Ивантеевке сотрудники «Пушкинской электросети» монтируют дополнительную подсветку на пешеходных переходах, чтобы обеспечить безопасное передвижение жителей в темное время суток. За неделю над переходами установили семь светодиодных светильников, которые ярко освещают участок даже во время неблагоприятных погодных условий.

Директор МАУ «Пушкинская электросеть» Людмила Глухова рассказала, что в прошлом году в муниципалитете смонтировали 50 проекционных светильников, направленных на пешеходные переходы. «В этом году установлено уже более 20. Надеюсь, жителям округа будет удобнее передвигаться в темное время суток и будет меньше дорожно-транспортных происшествий», — отметила она.