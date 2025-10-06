Новое стоматологическое отделение откроют в Одинцове

Здание новой стоматологии в жилом доме № 13 на Сосновой улице в Одинцове сейчас готовится к открытию. Лечебное учреждение проходит процедуру лицензирования. Как только все документы будут готовы, врачи смогут приступить к приему пациентов.

Стоматологическое отделение занимает 150 квадратных метров. Здесь обустроены три кабинета врача общей практики, есть кабинет протезирования и лаборатория, а также все необходимые технические помещения, включая комнату отдыха для персонала.

«С нашего подразделения, которое находится на Верхне-Пролетарской улице, стоматологи и зубной техник переедут сюда. Отделение рассчитано на 30 посещений в смену. Здесь будет вестись терапевтический и ортопедический прием. В этом подразделении мы будем принимать пациентов по льготному протезированию. Мы очень рады, что у нас появится такая новая и современная стоматология», — рассказал заведующий стоматологическим отделением Одинцовской областной больницы Александр Швец.

Отделение построили за счет средств подрядчика жилого комплекса «Союзный» в рамках инвестконтракта. Это уже не первый социальный объект — ранее на территории был благоустроен сквер, а сейчас продолжается строительство детского сада на 245 мест.