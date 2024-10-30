Новое стерилизационное оборудование закупили в 16 больниц Подмосковья

Новое стерилизационное оборудование поступило в 16 медицинских учреждений Московской области. Всего — 49 различных аппаратов.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, медтехнику закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Подмосковья Максима Максимова, оборудование позволяет проводить качественную стерилизацию хирургических инструментов.

«До конца года поставим еще более 100 единиц оборудования для стерилизации на общую сумму порядка 440 миллионов рублей», — рассказал Максимов.

Стерилизационные аппараты получили Дзержинская Лобненская, Воскресенская, Пушкинская, Видновская и другие больницы региона.