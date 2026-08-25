Новое школьное оборудование поступило в школы Наро-Фоминского округа

В шести школах муниципалитета обновили материально-техническую базу. Учебные заведения получили современное оборудование для уроков музыки, физики и изобразительного искусства.

Новое оснащение поступило в школы № 3, 6, 7 в Наро-Фоминске, а также в лицей имени Веры Волошиной, Атепцевскую и Веселевскую школы в рамках федеральной программы «Все лучшее — детям» национального проекта «Молодежь и дети».

Главная цель — создать современные, комфортные и технологичные условия для образовательного процесса, чтобы ребята могли глубже погружаться в предметы и раскрывать таланты.

Кабинеты музыки теперь оснащены акустическими системами, микрофонами и комплектами шумовых и детских музыкальных инструментов. Это позволит изучать музыкальную теорию и активно заниматься творчеством: играть в ансамблях, ставить музыкальные номера, развивать слух и чувство ритма.

Современное лабораторное оборудование поможет школьникам на практике изучать электрические заряды и электростатическое взаимодействие, проводить опыты по механическим явлениям, исследовать магнитное поле Земли и многое другое. Благодаря практическим экспериментам уроки физики станут интереснее, а теория — понятнее.

Кабинеты изобразительного искусства пополнились мольбертами, барельефами и муляжами фруктов и овощей — эти пособия незаменимы для постановки натюрмортов и отработки навыков рисунка.

Заместитель главы округа Светлана Малыхина отметила, что оснащение школ — это инвестиция в будущее детей. Современное оборудование помогает сделать уроки более увлекательными и наглядными.

В новом учебном году школьники смогут в полной мере использовать новые возможности: учиться с интересом, творить без ограничений и открывать для себя мир знаний по-новому.