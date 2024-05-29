Новое школьное лесничество появилось в Электрогорске

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Новое школьное лесничество «Друзья леса» открылось в лицее в Электрогорске. Его учениками стали учащиеся 5 класса, сообщили в Комлесхозе региона.

Директор Ногинского филиала «Мособллеса» Олег Гришанов и старший участковый лесничий Электрогорского участкового лесничества Василий Никитин поздравили ребят с открытием лесничества и вручили им символические удостоверения.

В школьное лесничество вступили 19 человек. Полноценная работа отряда начнется в новом учебном году. Напомним, сейчас в Московской области действует 171 школьное лесничество, которое объединяет свыше трех тысяч учащихся.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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