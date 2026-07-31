Новое рентген-оборудование поступило в Серпуховскую больницу

В Серпуховской больнице продолжается оснащение современным оборудованием. В здании на 2-й Московской по программе губернатора Московской области установили два аппарата типа С-дуга для хирургического отделения и травматологического пункта.

Они позволяют делать рентгеновские снимки и динамические исследования, проводить оперативные вмешательства без направлений в другие клиники.

Новое рентгеновское оборудование появилось и в терапевтическом корпусе на улице Форсса, 3. Это мобильные рентген-комплексы: их можно перемещать в палаты, что особенно важно для маломобильных пациентов. Диагноз врачи ставят у постели, отслеживают динамику без лишних перевозок.

В прошлом году больница получила 58 единиц нового медицинского оборудования, в этом году запланировано приобретение более 40 единиц. В учреждении трудятся 78 молодых врачей, многие вернулись после учебы и практики. Для поддержки специалистов действуют стимулирующие выплаты, социальная ипотека и предоставление земельных участков.

«Все это — для удобства пациентов и эффективной работы врачей. А чтобы кадры закреплялись, поддерживаем молодых специалистов: стимулирующие выплаты, социальная ипотека и земельные участки», — отметил глава Серпухова Алексей Шимко.