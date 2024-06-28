Новое рейтингование парков внедрят в Подмосковье

Директор АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева выступила на форуме в лесопарке «Шишкин лес» и рассказала о новой методике оценки природных территорий. По ее словам, новое рейтингование внедрят уже в июле.

Первые итоги рейтингования подведут в марте 2025 года. Министерство культуры и туризма Московской области использует данные показатели для стимулирования развития услуг в сфере культуры на территории парков.

Отмечается, что большинство парков Подмосковья находятся в зеленой зоне — это подтверждается постоянным ростом числа посетителей. В ведомстве уточнили, что в регионе работает 195 парков. Ежегодно их посещают свыше 70 миллионов человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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