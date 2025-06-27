Новое реабилитационное оборудование получили больницы в Чехове

В этом году больницы региона оснастят 53 единицами техники для реабилитации после перенесенных заболеваний. Помимо медицинских учреждений в Чехове, оборудование поступит в Люберцы, Химки, Ногинск, Подольск, Щелково и многие другие города Московской области.

Новое современное оборудование включает в себя беговые дорожки, велоэргометры, тренажеры с биологической обратной связью для тренировки ходьбы и равновесия, стабилографы и многое другое. Все это поможет в реабилитации пациентов.

Медицинская аппаратура закуплена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Кроме того, жители Чехова могут пройти бесплатную диспансеризацию и медицинские профосмотры в поликлиниках по месту прикрепления. Записаться на прием к специалистам можно на региональном портале госуслуг «Здоровье».