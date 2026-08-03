Новое пространство для отдыха открыли в парке «Киово» в Лобне

Глава городского округа Анна Кротова приняла участие в открытии нового пространства в парке «Киово». Руководитель муниципалитета вместе с ребятами торжественно перерезала символическую ленточку-прутик.

Теперь у парка появился свой волшебный символ — кикимора. Интерьер пространства продуман до мелочей — гости буквально попадают в сказочный мир с кувшинками на полу и небольшим «волшебным» озером.

На открытии организаторы подготовили развлекательную программу для юных посетителей: ребята танцевали, играли в игры и разгадывали загадки.

Анна Кротова отметила, что парк «Киово» продолжает меняться и стал еще более привлекательным местом для семейного отдыха. «Будем развивать эту сказочную тему — в ближайшее время здесь появятся новые интересные элементы», — пообещала глава Лобни.