Новое производство женской одежды запустят в Егорьевске к 2027 году

Компания «Еглегпром» нарастит мощности в Егорьевске. Там построят новое предприятие по производству женской одежды. Для реализации инвестпроекта предоставили участок по программе «Земля за рубль».

В новый проект компании инвестируют не менее 510 миллионов рублей, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева. Производственно-складской комплекс построят во втором квартале 2027 года. Там смогут получить работу свыше 260 человек.

В Минимуществе добавили, что площадь здания составит 24 тысячи квадратных метров.

«Еглегпром» входит в группу компаний CHARUEL, которая производит женскую одежду более 25 лет. Ассортимент насчитывает более 1,5 тысячи моделей в год. Продукцию реализуют как в России, так и за рубежом. В рамках нового проекта в Егорьевске будут выпускать футболки, платья, блузы, брюки, юбки и многое другое под брендами CHARUEL и CALISTA.

«Запуск новой площадки позволит значительно увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Для пошива одежды, как и сейчас, будут использоваться преимущественно натуральные ткани — кашемир, шерсть, шелк, хлопок, лен, а также натуральная кожа», — отметили в министерстве.

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