Новое производство трансформаторных подстанций появится в Щелкове

После выхода предприятия на полную мощность объем выпускаемой продукции составит 160 единиц в год. Открытие завода намечено на 2028 год.

Проект осуществляется в рамках программы «Земля за 1 рубль», которая предоставляет инвесторам из Подмосковья возможность арендовать земельные участки по минимальной стоимости. Для строительства завода выделен участок, на котором будет возведено одноэтажное здание площадью более 1,2 тысячи квадратных метров.

Компания «ФЗЭА» является одним из ведущих производителей оборудования для электроснабжения и распределения электроэнергии. Среди ее ключевых проектов — обеспечение объектов таких как Олимпийская деревня, аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Краснодар, а также горнолыжный курорт «Роза Хутор».