Новое производство товаров для дома запустят в Солнечногорске

Компания «Культура Дома» открыла логистический складской комплекс в индустриальном парке «Есипово» под Солнечногорском. В ближайшее время на территории цифрового промышленного коворкинга Industrial City запустят производственную площадку.

Компания «Культура Дома» планирует запуск нового производства, специализирующегося на выпуске белья, посуды, предметов интерьера и домашней одежды из безопасных и экологически чистых материалов. В результате этого проекта будет создано не менее 75 новых рабочих мест.

«В Солнечногорске есть все условия для ведения успешного бизнеса: благоприятный инвестиционный климат, логистика, индустриальный парк со льготными условиями для резидентов. Приятно отметить, что еще одна крупная компания переносит сюда производство», — отметил первый заместитель главы городского круга Солнечногорск Кирилл Типографщик.

С 2022 года «Культура Дома» успешно производит товары для дома и уже имеет действующее предприятие в Зеленограде. В ближайшее время компания намерена перенести все свои производственные мощности в Подмосковье.

«Компания стремится поддержать традиционные народные промыслы и адаптировать их к современности, поэтому почти все их изделия создаются по мотивам русского народного искусства в актуальном современном дизайне», — рассказала бренд-менеджер «Культуры Дома» Изольда Шангуа.

Продукция будет продаваться через сеть бутиков в Москве, а после открытия нового производства «Культура Дома» планирует расширить свое присутствие, открыв магазины в других городах.