Новое производство стеклопакетов запустят в Есипове в 2025 году

Строительство производственно-складского комплекса началось в деревне Есипово под Солнечногорском. Запуск производства запланирован на 2025 год. На предприятии будут изготавливать стеклопакеты и конструкции из алюминия и пластика.

Проект реализует компания «Имаст». Земельный участок площадью 3,4 гектаров компании предоставили благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Земля за один рубль». Она направлена на создание новых импортозамещающих производств в регионе.

Строительную площадку посетили исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик и председатель совета депутатов Марина Веремеенко.

«В Солнечногорске появится производственно-складской комплекс конструкций из алюминия, пластика и стеклопакетов. На нем будут созданы более 30 новых рабочих мест для наших жителей. Организация уже получила разрешение на строительство, технические условия на подключение электроэнергии и газа. На локации залили плиту-основание будущего комплекса. Темпы работ хорошие, идут по графику. Будем и дальше сопровождать проект», — рассказал Типографщик.

По проекту на точке возведут два производственных здания общей площадью более пяти тысяч квадратных метров. Инвестиции составят порядка 80 миллионов рублей.

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