Новое производство на 470 рабочих мест появится в Балашихе

«Фабрика вентиляции ГалВент» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди своего нового производственного предприятия, расположенного в Балашихе. Это событие знаменует собой важный шаг в реализации программы импортозамещения в России и направлено на создание 470 новых рабочих мест после старта первой и второй очередей производства.

Новая фабрика будет заниматься изготовлением систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов, что существенно снизит зависимость российских строительных компаний от зарубежной продукции. Это не только укрепит позиции отечественного производства, но и позволит снизить себестоимость строительно-монтажных работ, что является важным фактором в условиях текущих экономических реалий.

В ассортимент продукции «ГалВент» войдут воздуховоды, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры, а также оборудование для комплексных вентиляционных систем. Все эти элементы необходимы для обеспечения качественной вентиляции в различных объектах, начиная от жилых зданий и заканчивая крупными промышленные комплексами.

Площадь нового предприятия составит 13 530 квадратных метров, и на данный момент на объекте уже начались работы по монтажу современного оборудования. Открытие производства запланировано на февраль–март 2026 года, что позволит компании быстро выйти на полные мощности и начать выпуск продукции.

«Фабрика Вентиляции ГалВент» зарекомендовала себя как лидер и крупнейшее предприятие в России в области производства систем вентиляции. Она является единственным производителем в данной отрасли, который активно использует автоматизацию на всех этапах производства. Это обеспечивает высокое качество продукции и эффективность процессов, что особенно важно в условиях растущей конкуренции.

Запуск нового производства станет значительным вкладом в развитие экономики региона и страны в целом. Ожидается, что «ГалВент» не только создаст новые рабочие места, но и поспособствует улучшению условий труда и жизни граждан за счет внедрения современных технологий вентиляции.