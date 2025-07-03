Новое производство металлоконструкций запустили в Солнечногорске

В индустриальном парке «Есипово» на территории городского округа Солнечногорск начал работу современный завод компании «Аполло», специализирующийся на производстве металлических конструкций. После выхода на полную производственную мощность предприятие сможет ежемесячно производить до 1,7 тысячи тонн готовой продукции.

Как отметила заместитель председателя правительства Московской области и министра инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева общий объем вложенных инвестиций превысил 500 миллионов рублей. Завод выпускает металлические элементы для строительства, включая каркасы зданий, балки, колонны и фермы.

«Мы создаем благоприятные условия для развития предпринимательства и привлечения инвесторов. Отмечу, что в прошлом году успешно реализованы восемь крупных инвестиционных проектов, включающие производство современной упаковки, спортивного инвентаря и комплектующих для микроэлектроники. Впереди большие планы: в ближайшие три года планируем привлечь инвестиции объемом 76 миллиардов рублей и создать дополнительно 12 тысяч новых рабочих мест!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сейчас одной из ключевых задач для компании «Аполло» является подбор персонала и выход на максимальную производственную мощность. Планируется создание около 80 новых рабочих мест, предназначенных для сварщиков, операторов станков с числовым программным управлением и разнорабочих.