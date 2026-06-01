Новое производство комбикорма запустили в селе Подъячево

В селе Подъячево Дмитровского округа начал работу завод по производству комбикормов для домашней птицы. Инициаторами проекта выступили предприниматели из Лобни. Сейчас на предприятии функционирует один производственный цех и складские помещения.

Генеральный директор завода «Империя кормов» Тимур Давлятов отметил, что подобных производств в Дмитровском округе нет, а во всей Московской области такие предприятия — редкость. Основатели нового производства считают своим главным преимуществом качество комбикормов.

Предприниматели тщательно контролируют рецептуру продукта: от закупки зерна до упаковки. Используются только те ингредиенты, витамины и минералы, которые положительно влияют на здоровье и продуктивность птицы.

Линейки кормов разработаны с учетом потребностей разных видов птиц: несушек, бройлеров, перепелов и уток. Завод планирует сначала поставлять свою продукцию сельхозпредприятиям севера Подмосковья, а затем расширить рынок сбыта за пределы Московской области.