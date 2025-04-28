Новое производство картонной упаковки открылось в Чехове

На заводе «МолоПак» создали новый цех по производству пищевой картонной упаковки. Его площадь составляет восемь тысяч квадратных метров.

Открытие нового корпуса позволило организовать 110 новых рабочих мест. Новый комплекс оснастили передовым технологичным оборудованием. В нем ежегодно будут производить 1,2 миллиарда картонных упаковок для молока, вина, соков, воды. Продукцию изготавливают двумя способами: офсетная печать и флексография.

«Проект реализовали при поддержке Федерального фонда развития промышленности. Он предоставил в 2022 году льготный займ — 600 миллионов рублей — на создание нового цеха. Еще 700 миллионов вложили владельцы предприятия. Общий объем инвестиций составил 1,3 миллиарда рублей», — сообщил руководитель отдела маркетинга ООО «МолоПак» Кирилл Молодцов.

На предприятии откроют еще один цех площадью 15 тысяч квадратный метров. Его строительство уже началось. После введения объекта в эксплуатацию объем производства увеличат до 3,7 миллиарда упаковок в год.