Новое производство деталей для самолетов создаст 200 рабочих мест в Истре

Компания «БиДжет», которая занимается производством и ремонтом запчастей для самолетов и вертолетов, построит новый цех в Истре. Проект позволит создать по меньшей мере 200 рабочих мест.

Строительство комплекса площадью 13 тысяч квадратных метров планируют начать в I квартале 2026 года, а завершат работы в течение четырех лет. В проект инвестируют около 70 миллионов рублей.

«После расширения производственных мощностей, компания сможет производить до 60 тысяч единиц запчастей для самолетов и вертолетов», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В цехе будут не только производить конструкции крыльев, шасси и узлы фюзеляжа, но также хранить готовую продукцию.

На предприятии работу смогут найти инженеры, конструкторы и технологи, а также специалисты без опыта, желающие освоить востребованную профессию.

«Главное — желание работать и учиться, а всему остальному мы научим. Все наши сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации и знаний», — подчеркнул генеральный директор компании «БиДжет» Алексей Бутримов.