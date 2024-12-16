Новое праздничное оформление появилось в Химках

В этом году в Химках появилось новое праздничное оформление. Помимо светящихся фигур, которыми украсили улицы по всему городу, заметно преобразились парки и скверы. Наиболее значительные изменения произошли в Центральном парке имени Толстого.

«Особенностью этого новогоднего оформления является то, что у нас появились новые арт-объекты. При оформлении центральной аллеи в парке имени Льва Толстого нам хотелось создать ее светлой, теплой, уютной, подчеркнуть ее инфраструктуру. Именно поэтому мы видим, что крыши беседок стали светящимися, центральный фонтан как будто ожил», — прокомментировала директор МБУ «Объединенная дирекция парков» в Химках Ирина Стребкова.

Парк стал настоящим местом притяжения горожан даже в морозную погоду. Локацию елки в этом году также поменяли — теперь она находится возле памятника писателя.

«В этом году появились новые декорации, колесо обозрения шикарное. Очень красиво украшено, нравится нам», — добавила местная жительница Ольга Савенкова.