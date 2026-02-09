Новое пожарное депо в Талдоме достроят в этом году

В 2026 году в Тамдоме построят новое пожарное депо. Оно позволит повысить безопасность и оперативность реагирования на чрезвычайные происшествия.

Как рассказали в региональном Минстрое, сейчас подрядчик сносит существующие деревянные строения на улице Красина.

Новое депо будет рассчитано на шесть машиномест. В здании обустроят помещения для личного состава, пункты связи, кабинеты фельдшера, гараж для пожарной техники и ее обслуживания. На территории оборудуют подъезды и площадки для маневров, а также парковку.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и завершат в этом году.