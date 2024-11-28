Новое пожарное депо открыли в селе Марфино в Мытищах

В поселке Марфино городского округа Мытищи открыли новое здание пожарного депо для 236-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». Министр гражданской защиты Московской области Сергей Самолевский сообщил, что объект построен в рамках региональной программы «Безопасность Подмосковья».

«Сегодня мы открываем новое, сотое по счету пожарное депо, построенное для подразделений Московской областной противопожарно-спасательной службы. Здесь особые слова благодарности нужно сказать руководству городского округа Мытищи, которое взяло на себя обязанности по возведению фундамента и плиты, по благоустройству территории», — отметил Самолевский.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов подчеркнул, что жители могут посетить депо и узнать больше о работе пожарных.

Символический ключ от депо передали начальнику 236-й части Дмитрию Анисимову. Он рассказал, что район выезда подразделения охватывает более 19 тысяч гектаров с населением около 15 тысяч человек. В зоне ответственности — 48 населенных пунктов, социальные, образовательные и культурные объекты, производственные предприятия и АЗС. Новое местоположение депо сократит время прибытия на вызовы.

Первый заместитель главы округа Олег Сотник подчеркнул важность нового здания для обеспечения безопасности в Мытищах, указав на развитие инфраструктуры и рост новых микрорайонов. Он добавил, что создание комфортных условий для жизни и безопасности населения — приоритетная задача.

Штат подразделения составляет 40 человек, боевой расчет включает два отделения на автоцистернах и одну резервную машину. За 2024 год пожарные совершили 365 выездов, из которых 71 — на тушение пожаров, 119 — на замыкания и ложные вызовы, восемь — на ликвидацию ДТП, и 39 — на помощь соседним районам.