Новое помещение получит отделение Дмитровской детской школы искусств в Яхроме

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов посетил детскую школу искусств, которая по праву считается одной из лучших в Подмосковье. Во время обсуждения перспектив развития учреждения руководитель муниципалитета пообещал решить вопрос о предоставлении нового помещения отделению школы в Яхроме.

Директор школы Алексей Маслов провел для Михаила Шувалова экскурсию по школе, которую три года назад модернизировали благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Были закуплены новая мебель и современное музыкальное, звуковое и интерактивное оборудование.

В настоящее время в главном здании в Дмитрове занимаются 450 детей, а вместе с филиалами — 1100 ребят. Обучение ведется по 17 программам по таким специальностям, как струнные, народные, духовые и ударные инструменты, хоровое пение, вокал и музыкальный театр.

Михаил Шувалов побывал на занятиях в классах, познакомился с педагогами и пообщался с учениками. Он рассказал, что три года учился играть на скрипке, но был вынужден оставить музыку и-за частых переездов семьи, так как отец был военнослужащим.

«Зайдя в класс скрипки, я словно вернулся в детство. Одно из самых светлых воспоминаний детства — как мы с братом музицировали: я на скрипке, он на аккордеоне, и весь дом наполнялся музыкой», — поделился воспоминаниями Михаил Шувалов.

Он также подчеркнул важность привлечения воспитанников школы к общегородским концертам и предложил рассмотреть возможность открытия нового отделения, где юные таланты смогут создавать музыку с помощью современных технологий.