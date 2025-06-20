Новое поликлиническое отделение открыли в Одинцове

В микрорайоне Клубничное Поле в Одинцове открылось новое поликлиническое отделение № 5. Пациентов будут принимать терапевт и педиатр. В ближайшее время в учреждении запустят процедурный и гинекологический кабинеты.

В отделении смогут принимать до 45 пациентов в смену. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы регионального Минздрава Максима Забелина, в учреждении обустроили зоны ожидания, а также установили современную мебель и навигацию.

«Мы продолжаем работать над повышением качества и доступности медицинской помощи для жителей региона. Так, в Одинцово, в микрорайоне Клубничное Поле, начало работу новое поликлиническое отделение. Здесь созданы комфортные условия как для медицинских работников, так и пациентов», — сказал он.

Как отметила заведующая отделением Екатерина Бекетова, открытие стало важным событием для жителей микрорайона.

Записаться на прием можно через интернет-портал «Здоровье», а также по телефону 122 или через Telegram-бот.