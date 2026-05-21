Новое почетное звание для ИТ-специалистов установили в Подмосковье

Депутаты Мособлдумы на 136-м заседании поддержали изменения в региональный закон о наградах. В Подмосковье появится новое почетное звание для специалистов ИТ-отрасли.

Речь идет о звании «Почетный работник информационных технологий Московской области».

Как отметил председатель комитета регионального парламента по вопросам государственной власти и безопасности Александр Баранов, цифровые технологии сегодня стали важнейшей частью повседневной жизни.

«Наши жители записываются к врачу через интернет, получают государственные услуги онлайн, а региональные ведомства обрабатывают гигантские массивы данных. За всем этим цифровым комфортом стоят конкретные люди: талантливые разработчики, аналитики, специалисты по кибербезопасности. Поэтому считаем справедливым установить для них почетное звание», — пояснил Александр Баранов.

Власти региона заинтересованы в развитии ИТ-сектора, создании новых технологических компаний и современных рабочих мест. Кроме того, в Подмосковье рассчитывают привлечь молодых специалистов, которые смогут строить карьеру и развиваться в регионе.

Признание профессиональных достижений работников цифровой сферы станет дополнительной мотивацией.

Новое звание планируют присваивать специалистам за вклад в разработку и внедрение инновационного программного обеспечения, цифровизацию процессов, развитие технологий обработки данных и вычислительной инфраструктуры, а также за работу в сфере информационной безопасности, защиты данных и совершенствования технической поддержки.

Одновременно принятые поправки предусматривают изменение формулировок некоторых региональных наград. Так, вместо наименования «Заслуженный работник» теперь будут использовать формулировку «Почетный работник».

В Мособлдуме пояснили, что это позволит избежать путаницы между федеральными и областными наградами. Помимо этого, документ уточняет названия отдельных званий, состав наградных комплектов и порядок представления кандидатов к награждению.