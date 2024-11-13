Новое овощехранилище мощностью 3,5 тысячи тонн построили в Егорьевске
Новое овощехранилище мощностью 3,5 тысячи тонн построили в деревне Демидово Егорьевского городского округа. Объем инвестиций в проект составил 24 миллиона рублей.
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, предприятие также возводит цех по переработке овощей.
В строительство планирует инвестировать 70 миллионов рублей, а после запуска создать 20 рабочих мест. Цех заработает в декабре.
Предприятие выращивает на более чем трех тысячах гектаров сельхозугодий картофель, свеклу, морковь и чеснок. Кроме того, компания имеет свой парк современный сельскохозяйственной техники.
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